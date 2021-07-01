Глава Минздрава Карелии ответил на вопрос: можно ли человеку, имеющему антитела после ковида, делать прививку

Вопрос министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову задала его подписчица в соцсети, поинтересовавшись при этом: не откажут ли человеку с антителами, но без прививки в плановой госпитализации?

Михаил Охлопков ответил: если у вас был какой-то уровень антител, а вы сделаете прививку, это в иммунологии называется буст – мощное добавление антигена уже на фоне того, что был первичный ответ. При этом очень сильно поднимется уровень антител. Ничего плохого в этом нет. Никакой опасности это не представляет, но, возможно, защита будет более длительной.

Недавно Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что наличие антител не гарантирует защиту от вируса. Определение только антител иммуноглобулина G и иммуноглобулина M не гарантирует защиту от вируса. И на основании только двух антител трудно судить об уровне иммунитета. Иммунитет – сложный механизм, антитела - это лишь небольшая часть его. Для того чтобы определить, достаточна ли у вас иммунная защита к вирусу, нужно провести трудоёмкие научные исследования.

Таким образом, вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, вакцина не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

Откажут ли человеку, который переболел ковидом, в плановой госпитализации?

По рекомендациям Минздрава России для повторной вакцинации, если с момента заболевания до госпитализации не прошло 6 месяцев, уровень антител достаточный или ПЦР-тест отрицательный, то такого человека примут на плановую госпитализацию. Отмечу, что соответствующий приказ пока не издан Минздравом Карелии. Он выйдет, когда вакцинацией будет охвачена значительная часть населения Республики Карелия.