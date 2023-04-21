Глава Минздрава Карелии показал темпы строительства амбулатории в Чалне (ФОТО)

Врачебную амбулаторию выкупят по программе модернизации первичного звена здравоохранения, отметил министр Охлопков.
Как на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, подрядчик возводит врачебную амбулаторию в Чалне, уже началась внутренняя отделка.
Объект купят по программе модернизации первичного звена здравоохранения после проведения жесткого контроля качества стройки.
Этот подрядчик с 2019 года построил 21 ФАП и две амбулатории по карельскому дизайну из местных материалов.
«Претензий к качеству ни у нас, ни у пациентов нет, — отметил министр. — Здания построены по типовым проектам, учитывающим особенности северного климата».
Помещения и оснащение этих объектов соответствуют современным требованиям и нормам, добавил он.
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