Глава Минздрава Карелии посоветовал не вести больного ребенка в школу, даже на 1 сентября

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков посоветовал беречь здоровье детей и не водить их в школу, если есть признаки простуды.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков поздравил всех школьников с Днем знаний. Пожелал всем высоких отметок, побед, увлекательных занятий, идей и хорошего настроения.

При этом министр посоветовал родителям беречь своих детей, и даже 1 сентября, несмотря на праздник, если у ребенка проявляются признаки простуды, то лучше остаться дома.

«Если у вашего ребёнка есть признаки ОРВИ: насморк, кашель, слабость, не ведите его сегодня в школу, останьтесь дома. Берегите здоровье своих детей», — написал министр здравоохранения Карелии, детский хирург Михаил Охлопков.