Глава Минздрава Карелии: «Приятно, когда будущие врачи не развлекаются летом, а работают»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков встретился со студентами-медиками из Санкт-Петербургского госуниверситета имени Павлова, которые проходят практику в Сортавальской ЦРБ.

«Приятно, когда будущие врачи не развлекаются в летний период, а работают. Встретился сегодня в Сортавале с участниками медицинского студенческого отряда „Dr. Чехов“. Студенты Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова в течение месяца, с начала июля, работают в Сортавальской ЦРБ в качестве младшего и среднего медицинского персонала, помогая коллегам», — написал на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, в больнице хорошие возможности для прохождения практики. Среди участников отряда есть те, кто уже определился с выбором специальности. Будущие врачи педиатры трудятся в детской поликлинике, а акушеры-гинекологи — в акушерском и гинекологическом отделениях.

«Это студенты из Ханты-мансийского автономного круга, Челябинска, Красноярского края, Якутии и других регионов России, и среди них уже есть желающие заключить целевые договоры для того, чтобы по окончании обучения приехать работать в Карелию. Мы их, безусловно, поддержим», — написал министр здравоохранения после встречи со студентами.