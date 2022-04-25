Глава Минздрава Карелии: Рано утром, поздно вечером и ночью на обращения в интернете отвечаю лично

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об интернет-площадках ведомства, как задать вопрос специалисту.

Одной из самых актуальных тем для большинства людей является здоровье. Именно его всегда не хватает, и именно с ним часто случаются проблемы. Вопросы о том, что болит и как это вылечить, обсуждают на кухне дома, при встречах на улице со знакомыми, на работе и отдыхе…

Министерство здравоохранения Карелии предлагает решать наболевшие вопросы вместе со специалистами, которые могут не только оказать консультационную услугу, но и непосредственно прийти на помощь. Обратиться к профессионалам Минздрава можно на интернет-площадках, а также по телефону или просто придя на прием.

Как выйти на связь со специалистами Минздрава и лично с министром здравоохранения Карелии Михаилом Егоровичем Охлопковым, рассказал сам глава ведомства.

«Я сам всегда отвечаю на вопросы „ВКонтакте“ в личных сообщениях, также можно оставить обращения непосредственно на странице Минздрава Карелии. В рамках федерального проекта „ЗдравКонтроль“ для помощи жителям в общении с представителями медучреждений созданы чаты Телеграм: один для жителей Петрозаводска, второй для жителей районов Карелии, а также открыт телеграм-канал министерства здравоохранения. И конечно, на сайте Минздрава Карелии работает интернет-приемная», — рассказал Михаил Охлопков и признался, что рано утром, поздно вечером и ночью на обращения отвечает лично.

С какими вопросами чаще всего обращаются в Минздрав и кто попадает в черный список, читайте здесь.