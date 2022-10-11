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Глава Минздрава Карелии рассказал, что будет, если переешь хурмы

Новости. Общество
13:35, 06 Ноября 2022
фото: © Nungning20 / Getty Images

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о плюсах и минусах хурмы.

«Хурма приносит больше пользы в предотвращении риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, чем яблоко», - сообщил Михаил Охлопков и перечислил все плюсы и минусы этого фрукта.

Плюсы хурмы.
1. Снижает уровень «плохого» холестерина.

2. Укрепляет здоровье глаз. Помимо витамина А, хурма - ценный источник лютеина и зеаксантина. Содержатся они в наибольших количествах в кожице, потому хурму нужно есть обязательно целиком.

3. Положительно влияет на пищеварение. В одном плоде хурмы содержится почти четверть суточной потребности организма человека в клетчатке. Она стимулирует работу пищеварительного тракта и помогает организму избавляться от токсинов, заботится о здоровье кишечника.

4. Обогащает организм кальцием. Здоровье зубов, костей и ногтей во многом зависят от содержания кальция в организме. Если кальция недостаточно, организм вынужден «забирать» минерал из костной массы, а это - одна из причин развития остеопороза. В 100 граммах хурмы около 127 мг кальция, что равно 11% суточной нормы.

5. Предупреждает эндокринные нарушения. Для нормальной работы эндокринной системы и щитовидной железы, в частности, требуется йод. Одна хурма содержит около 30 мкг этого ценного вещества. В сутки человеку нужно 2-2,5 мкг йода на каждый килограмм его тела.

6. Способствует укреплению иммунной системы. В хурме, которая не вяжет, содержится больше витаминов А и С по сравнению с их вяжущими собратьями. А ещё в большинстве сортов хурмы содержится одно уникальное вещество - антиоксидант бета-каротин. Исследователи связывают его с профилактикой рака, снижением риска заболеваний сердца, укреплением иммунитета. Поэтому хурму по возможности следует употреблять каждый день.

7. Улучшает настроение. Хурма содержит витамины группы В, от содержания которых в организме зависит здоровье нервной системы. В хурме есть триптофан, который участвует в производстве организмом серотонина - «гормона радости». Всего два плода хурмы в день достаточно для позитивного настроя и радостного отношения к жизни.

Минусы хурмы.
При некоторых заболеваниях употреблять в пищу хурму не разрешается. Хурма содержит около 25% сахарозы, поэтому её нельзя есть диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы. Танины, придающие хурме вяжущий вкус, могут быть опасны. Они могут мешать пищеварительному процессу, так как образуют липкую массу, склеивая кусочки еды между собой. Поэтому детям до трёх лет давать хурму нельзя. С осторожностью надо есть ее людям, страдающим запорами, геморроем. При переедании хурма может вызвать и обратный эффект - понос и рвоту.

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