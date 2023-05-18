Глава Минздрава Карелии рассказал, как тяжелобольному ребенку попасть на консилиум врачей

Для маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями на базе Городской детской больницы и Республиканской детской больницы организован отдельный приём.

На базе Городской детской больницы и Республиканской детской больницы им И.Н. Григовича организован отдельный диагностический консультативный приём по типу консилиума для пациентов с множественными врождёнными пороками и аномалиями развития. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Консультируют здесь и детей с коммуникативными нарушениями общения. Поликлиники направляют на такой прием ребят с подозрениями на острое или подострое состояние. Консилиум врачей состоит из невролога, хирурга, педиатра, гинеколога, ЛОР-врача, офтальмолога, детского психиатра и других врачей.

О других новеллах в детской медицине читайте в материале «Все лучшее - детям: как развивается здравоохранение для маленьких пациентов в Карелии».