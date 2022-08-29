Глава Минздрава Карелии рассказал, как ковид влияет на женщин и как на мужчин

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что коронавирус по-разному влияет на женщин и мужчин.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал со ссылкой на американских исследователей, что женщины страдают от затяжного ковида на 22% чаще мужчин.

По данным исследователей, у женщин развивались неврологические, ревматологические и желудочно-кишечные расстройства, наблюдалась усталость и расстройства настроения, есть жалобы на проблемы с ушами, носом и горлом. Мужчины же сталкивались с нарушениями работы эндокринной системы (например, диабетом) и поражением почек.

«Различия в работе иммунной системы у женщин и мужчин могут быть важным фактором различий при развитии затяжного COVID-19. У женщин более быстрые и сильные врождённые и адаптивные иммунные реакции, которые могут защитить их от начальной инфекции и снизить её тяжесть. Однако эта же разница может сделать женщин более уязвимыми к длительным аутоиммунным поражениям», — написал глава Минздрава Карелии.