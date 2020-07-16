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Глава Минздрава Карелии рассказал о прорыве в оснащении службы лучевой диагностики

Новости. Общество
17:40, 17 Июля 2020
фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru
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В больницах Карелии в этом году появятся сразу 9 новых компьютерных томографов, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"В 2019 году, когда мы по нацпроекту "Здравоохранение" приобрели сразу три компьютерных томографа – для Республиканской больницы имени В.А. Баранова, Беломорской ЦРБ и Республиканского онкологического диспансера, – нам казалось, что это прорыв. Это и было большим достижением, потому что никогда мы не покупали сразу три самых современных дорогостоящих КТ за год. Но жизнь идёт, и в этом году мы укрепили службу лучевой диагностики 9 (!) спиральными компьютерными томографами", – пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Охлопкова, в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией для больниц и поликлиник приобретены 6 СКТ. Один из них уже работает в Сегежской центральной районной больнице, остальные 5 СКТ предназначены для Республиканской инфекционной больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Городской поликлиники №1, Питкярантской ЦРБ. Поставка ожидается в августе-сентябре.

Кроме того, по нацпроекту "Здравоохранение" до 1 октября еще 3 спиральных компьютерных томографа будут поставлены в первичные сосудистые отделения Межрайонной больницы №1 (г. Костомукша), Медвежьегорской и Сортавальской ЦРБ.

Ранее сообщалось, районные больницы в Карелии пополнятся новыми реанимобилями.

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Комментарии

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тетка
2020-07-17 18:29:35
Периодически слышим, что закупается новое оборудование, в основном диагностическое, это очень хорошо, но хотелось бы услышать, когда будет доступное эффективное лечение.
Саныч
2020-07-17 18:25:19
Невиданная щедрость. Слуг народа не впускают за границу на лечение.
Гость
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