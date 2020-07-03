Районные больницы в Карелии пополнятся новыми реанимобилями

Еще одна партия реанимобилей, 11 автомашин отправляется в районы, сообщили глава Минздрава Карелии.

В Карелию пришло 11 новых машин скорой помощи, отметил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Ранее в медицинские организации были поставлены 2 автомобиля "УАЗ" повышенной проходимости и 3 автомобиля "ГАЗель".

Всего в республику в этом году поставлено 16 автомашин, приобретенных для Карелии за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по укреплению службы скорой медицинской помощи.