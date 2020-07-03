890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Посетителей торгового центра в Петрозаводске эвакуировали (ФОТО, ВИДЕО)
03.07.2020 11:30
Увеличение случаев коронавируса повлияло на количество голосующих в Карелии, считает ректор ПетрГУ 29
03.07.2020 12:35
Власти Петрозаводска намерены снести гаражи на Зареке
03.07.2020 16:09
Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении смертельного ДТП 5
03.07.2020 14:36

Районные больницы в Карелии пополнятся новыми реанимобилями

Новости. Общество
08:56, 04 Июля 2020
Загрузка...

Еще одна партия реанимобилей, 11 автомашин отправляется в районы, сообщили глава Минздрава Карелии.

В Карелию пришло 11 новых машин скорой помощи, отметил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Ранее в медицинские организации были поставлены 2 автомобиля "УАЗ" повышенной проходимости и 3 автомобиля "ГАЗель".

Всего в республику в этом году поставлено 16 автомашин, приобретенных для Карелии за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по укреплению службы скорой медицинской помощи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 3
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 9
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 4
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 8
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»