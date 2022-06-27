Глава Минздрава Карелии рассказал о результатах «охоты за головами»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как искал офтальмолога в Сегежскую ЦРБ.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков поднял вопрос обеспечения кадрами Сегежской больницы, сообщив, что жители района жалуются на отсутствие офтальмолога.

Глава Минздрава признался, что найти узкого специалиста непросто: ищут как вне Карелии, так и готовят самостоятельно, целевым обучением. А так как жителям нужна помощь «здесь и сейчас», то поиски ведутся буквально по всем направлениям.

«Буду откровенен, это по существу „head hunting“. Выполнено очень много поисковых процедур по всем кадровым сайтам и социальным сетям, собеседований по условиям привлечения и преференциям. Благодаря этой „охоте за головами“ врач офтальмолог наконец-то найден на вакансию, которую мы не могли закрыть долгое время. В рамках ведомственной целевой программы Минздрава Карелии по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами и в результате длительных переговоров для работы в Сегежскую ЦРБ привлечен врач с пятилетним стажем работы по специальности», — написал Михаил Охлопков.

Как рассказал министр, Александра Ободоева уже ведет прием в районной поликлинике. Медицинское образование она получила в Иркутском государственном медицинском университете.

Глава Минздрава республики пожелал Александре Александровне скорейшей адаптации на новом месте и профессиональных успехов и поблагодарил главного врача больницы Ярославу Алексеевну Щербинину за работу по привлечению кадров, в том числе «узких» специалистов, и обеспечению населения района медицинской помощью.