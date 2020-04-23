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Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом младенца

Новости. Общество
13:07, 24 Апреля 2020
фото: © Fotolia
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что четырехмесячного малыша с коронавирусом скоро выпишут из больницы.

Во время прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова, посвященной ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе, глава Минздрава сегодня сообщил, как чувствует себя госпитализированный с коронавирусом младенец.

"Состояние ребенка пока стабильное. Мы не можем сказать, что оно удовлетворительное, потому что есть определенные критерии для того, чтобы установить степени тяжести. Но думаю, что скоро мы ребенка выпишем", - отметил Михаил Охлопков.

Напомним, семья из четырех человек, среди которых был четырехмесячный младенец, попала в больницу в середине апреля.

"У мамы ребенка изначально тест показал отрицательный результат. Но в последующем динамике мы получили положительный результат. Это яркий пример отсутствия социальной ответственности у гражданина, который поехал в неблагополучный регион, а потом заразил всю семью. Семья контактировала активно с родственниками. В результате более 10 человек заразилось новой коронавирусной инфекцией", - рассказал министр здравоохранения Карелии.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42.

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