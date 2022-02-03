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Глава Минздрава Карелии рассказал о запредельной нагрузке поликлиник из-за ковида

Новости. Общество
16:27, 04 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В Петрозаводске ежедневно регистрируется по 1800 обращений в поликлиники, сообщил Михаил Охолопков.

Как пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, с запредельной нагрузкой работают поликлиники Петрозаводска. Так, в детских поликлиниках сейчас регистрируется до 500 обращений в день, во взрослых — до 1300 обращений.

«Такого никогда не было. Обычно эти цифры в десятки раз меньше. Так, в поликлинике № 4 на лечении под наблюдением врачей сейчас находятся 6300 пациентов. Такая же ситуация в районах Карелии. Заболевших в период разгула эпидемии очень много», — отметил глава Минздрава Карелии.

По словам министра, сейчас задействованы все ресурсы, в том числе кадровые.

«Решение об ограничении плановой помощи, которое далось нам так непросто, сыграло свою положительную роль. Были высвобождены медицинские работники для оказания помощи больным с ОРВИ и коронавирусом», — пишет Михаил Охопков.

Министр здравоохранения поблагодарил Петрозаводские государственный университет и медицинский колледж, которые направили в медорганизации более 600 студентов. Глава Минздрава выразил благодарность и ректору Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрию Иванову, который поручил сформировать бригаду из 100 студентов и ординаторов для работы в медицинских организациях Карелии.

Ранее сообщалось, что на борьбу с ковидом в Петрозаводск едут еще 70 студентов и ординаторов из Педиатрического университета Санкт-Петербурга.

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