Глава Минздрава Карелии рассказал, почему некоторым горожанам поступают звонки из поликлиники

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, кто и с какой целью звонит из поликлиник петрозаводчанам.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что некоторым петрозаводчанам поступают звонки из поликлиники с напоминанием о том, что они записаны на приём к врачу, или с вопросом, проходили ли диспансеризацию или вакцинацию.

«Это специалисты центра сопровождения пациентов Минздрава Карелии осуществляют мониторинг оказания медицинской помощи. Таково одно из наших нововведений в амбулаторном звене», — объяснил министр здравоохранения.

Но, по словам Михаила Охлопкова, на звонках горожанам нововведения не заканчиваются: теперь в каждой поликлинике работают администраторы — сотрудники центра сопровождения пациентов. Их задача — консультации и помощь пациентам по различным вопросам: режиму работы специалистов, записи на приём через портал «Госуслуги», диспансеризации, вакцинации и многому другому.

Кроме того, администраторы принимают обращения граждан прямо в поликлинике.

Увидеть помощников легко: они в ярких галстуках и с бейджами и находятся в холле учреждения.