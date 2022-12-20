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Глава Минздрава Карелии рассказал, от чего спасет горсть орехов

Новости. Общество
11:20, 21 Декабря 2022
фото: © Elena Elisseeva / shatterstock

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О пользе миндаля и фундука рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что орехи — это настоящий кладезь витаминов, отличный источник протеина, клетчатки, магния, цинка, меди, селена, калия, фосфора, а также железа, других фитонутриентов и жиров. Все орехи содержат достаточно высокий уровень веществ — ингибиторов протеазы, которые известны своим эффектом в замедлении развития рака.
Эти растительные продукты обладают максимальной пищевой плотностью и являются прекрасным источником нутриентов (белков, жиров, углеводов), которые благотворно влияют на липидный профиль крови.

«Фундук, например, препятствует накоплению холестерина в крови, а миндаль улучшает зрение и очищает внутренние органы. Его даже рекомендуют употреблять при астме. Люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней. Снижается риск преждевременной смерти», — отметил глава Минздрава республики.

Регулярное потребление орехов, по словам Михаила Охлопкова, успокаивает нервную систему, укрепляет костную ткань, снижает риск развития депрессии, улучшает здоровье щитовидной железы, препятствует преждевременному старению, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Полезны орехи и для профилактики анемии, нормализации артериального давления, ядра помогают усвоению железа, образованию гемоглобина.

При этом министр предупредил, что большинство орехов содержат аминокислоту аргинин, высокий уровень которой может спровоцировать появление на коже герпеса. Также с осторожностью орехи следует употреблять людям с воспалительными заболеваниями кишечника.

«Старайтесь избегать жареных орехов, полезные жиры в них в процессе термической обработки портятся», — отметил Охлопков.

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