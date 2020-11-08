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Глава Минздрава Карелии рассказал, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике

Новости. Общество
14:33, 09 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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По мнению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, бояться нехватки мест в стационарах для больных коронавирусом сегодня не стоит.

"Начиная с мая, июня я все время говорил, что мы с тревогой ожидаем осень. Сезонность старой коронавирусной инфекции отмечалась с октября по декабрь. А новая коронавирусная инфекция является составной частью старой инфекции, так называемый изолят. Она сохранила свойства по эпидемичности. Соответственно, мы ожидали, что пик заболеваемости придется на осень и усиленно к этому готовились, предусмотрев все. Мы готовили не только стационары, но и амбулаторную службу, и кадры. К сожалению, медики тоже болеют, инфицируются, выбывают из строя. И мы должны их вовремя заменить. Поэтому у нас есть волонтеры-медики, ординаторы-студенты, которые задействованы в амбулаторном звене", – рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава, коечный фонд постоянно наращивается, и резервы еще есть. Всего в республике сейчас развернуто 842 койки для лечения COVID-19. И треть из них пока остаются свободными. Так, на 8 ноября в Петрозаводске были доступны 572 койки. Они располагаются в Республиканской инфекционной больнице (180 коек), Госпитале для ветеранов войн (102), Пряжинской ЦРБ (40), Республиканском наркологическом диспансере (30), Роддоме им. Гуткина (90), центре паллиативной помощи (70) и Республиканском противотуберкулезном диспансере, где в минувшую пятницу открыли дополнительные 60 коек под ковид-больных. Свободными на 8 ноября оставались 174 койки.

В районах республики также работают дополнительные стационары.  Всего здесь открыто 270 коек. Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в Межрайонной больнице в Костомукше (104 койки), Беломорской (25), Сегежской (26), Кондопожской (20), Медвежьегорской (25), Питкярантской (40) и Сортавальской (30) районных больницах.

Подробнее читайте в материале "От каждого из нас сегодня зависит, остановим мы инфекцию или нет".

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Комментарии

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drug
2020-11-09 17:19:55
А почему с Инфекционной больницы начал увольняться медицинский персонал ?
drug
2020-11-09 17:18:44
На сегодняшний день в Министерства здравоохранения закончились объекты - здания - помещения которые можно было бы перевести в больницы. У нас не Москва - нет Автосалонов и Выставочных центров которые можно быстро перепрофилировать в больницы.
zanoza
2020-11-09 15:25:03
Паникует больше власть, так запаникуешь когда всё развалено!
Гость
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