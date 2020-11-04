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Глава Минздрава Карелии: "Сегодняшняя сводка явно показывает одну из "пиковых волн" заболеваемости коронавирусом"

Новости. Общество
09:41, 05 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о ситуации с COVID-19 и работе скорой помощи за последние сутки.

"Сегодняшняя сводка явно показывает одну из «пиковых волн» заболеваемости коронавирусом. Если граждане не будут соблюдать правила профилактики: правильно носить маски, мыть чаще руки, пользоваться антисептиками, ограничить контакты, беречь пожилых родственников и не ходить к ним в гости, отказаться от поездок по другим территориям - эта ситуация будет только продромом нынешней эпидемии", - пишет глава Минздрава республики на своей странице в "ВКонтакте".

По информации Михаила Охлопкова, на петрозаводскую станцию скорой помощи в ночь с 3 на 4 ноября поступило около 500 вызовов. Это почти на 200 вызовов больше, чем ежедневно в период нынешней эпидемии. Большая часть вызовов поступила в вечернее время. В течение 10-15 минут приняты оперативные решения.

Министр перечислил то, что было сделано за эти сутки для организации помощи петрозаводчанам, вызывающим скорую. Так, Пряжинская скорая была переключена на Петрозаводск. Кроме того, вызовы были переданы в Бригаду территориального центра медицины катастроф при Республиканской больнице им. В.А. Баранова. Для обслуживания вызовов в Петрозаводске также привлечена бригада скорой помощи Кондопожской ЦРБ. В Кондопоге остались две бригады.

Глава Минздрава обратился за помощью в МЧС. Часть вызовов передали им.

Бригада паллиативной помощи тоже работала ночью, в обычные дни она работает только до вечера.

"Уважаемые коллеги, спасибо всем за оперативность, ответственность и поддержку", - пишет Михаил Охлопков.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек.

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Комментарии

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житель+
2020-11-05 11:10:43
Охлопков прекратите быть статистом вы же "министр" . Рекомендации как себя вести мы видим по телевизору. А вот то,что больных с инфекцией возят с Лахденпохья в Питкяранту это бардак. Увольнение гл.врача инфекционной больницы - бардак, то,что люди лежат в коридорах - бардак, приезжают в больницу врачи ходят по скорым и делают заключение - это бардак, невозможно сделать КТ - это бардак и т.д. И куда смотрит губернатор и почему не награждает Охлопкова героем Карелии по распространению ковида , результат на лицо от 8 случаев до 217 в сутки. Вот и пусть займет место в инфекционке и покажет как надо работать.....
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