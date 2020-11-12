Глава Минздрава Карелии сообщил о большом потоке пациентов, поступающих в инфекционную больницу

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что в Республиканской инфекционной больнице развернуты резервные койки.

Михаил Охлопоков сообщил в соцсети о значительном потоке больных, госпитализированных в инфекционную больницу. Из резерва развернуты дополнительные койки, рассказал министр.

"Как никогда много обращений поступило за минувшие сутки в Республиканскую инфекционную больницу: врачами приемного отделения осмотрены 82 пациента. После уточнения диагноза 41 больной госпитализирован в РИБ. Вчера в 23.30 здесь дополнительно развернули заранее подготовленных из резерва 20 кислородных коек. На утро в больнице свободные койки есть, боксы тоже готовы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Несмотря на количество обращений, коллапса не произошло", - заявил глава карельского Минздрава.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице был уволен главный врач Иван Белкин. Затем на этот пост была назначена Юлия Кононенко, ранее возглавлявшая Республиканский противотуберкулезный диспансер.