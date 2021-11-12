Глава Минздрава России объявил о завершении разработки лекарства от коронавируса

Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции, находится на завершающей стадии.

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от коронавируса- прим. ред), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал министр.

Он пообещал, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — сказал он.