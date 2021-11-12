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12.11.2021 14:42

Глава Минздрава России объявил о завершении разработки лекарства от коронавируса

Новости. Общество
16:43, 15 Ноября 2021
фото: © © EPA-EFE / MOHAMED HOSSAM

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Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции, находится на завершающей стадии.

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от коронавируса- прим. ред), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал министр.

Он пообещал, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — сказал он.

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Комментарии

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Клим
2021-11-15 17:27:02
Так оно и было для избранных , просто ситуация с вирусом зашла далеко , что надо как то выплывать из дерьма высоким чинушам .
demari
2021-11-15 17:14:21
Шо ! Опять !?
кир
2021-11-15 16:59:20
Мы впереди планеты всей? Нет.
Клим
2021-11-15 17:28:11
Страна в беспросветном дерьме , кирюша .
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