Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поднял вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил для борьбы с распространением коронавируса рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами России.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня", цитирует РИА Новости.