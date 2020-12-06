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Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Новости. Общество
10:14, 07 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко поднял вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил для борьбы с распространением коронавируса рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами России.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня", цитирует РИА Новости.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-12-07 11:20:28
Всё равно после нового года и третья волна будет, а началась вторая волна с очередной глупости об открытии границ, той же Турции, до сих пор оправиться не можем, теперь туристы повалят к нам из Москвы и Питера....из бункеров это не проконтролирует....проще третью волну пообещать!?!
Mike
2020-12-07 10:55:54
Нечего туристам делать в Карелии сейчас и на новый год. Еще больше инфицированных в республике будет из-за понаевших. Пусть у себя в Москве и Питере сидят, а не развозят заразу по стране
zanoza
2020-12-07 12:34:40
Mike, поздно! В Карелии ситуация с заболевшими на 100 тыс. человек гораздо хуже, чем по стране. Это у нас сейчас рассадник коронавирусной пандемии.
Leopol'd
2020-12-07 10:52:35
Мечты чиновников сбываются! Можно заявлять любой бред, вводить любые, бессмысленные ограничения, противоречащие закону и конституции. И всё во благо населения!
Так что второй волной не ограничимся. Будут выдвигать новые поводы.
кир
2020-12-07 12:50:42
Leopol'd, когда работать будешь, благодетель? При этой власти - никогда.
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