Глава Минздрава заявил об устранении барьеров признанию «Спутника V» в ВОЗ

Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты.

Все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом пишет РИА Новости.

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины „Спутник V“ полностью услышана. <…> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги», — сказал он.

По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для «дальнейшей работы» препятствий нет. Они встречались вчера.

Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.