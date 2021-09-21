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Глава Минздрава заявил об устранении барьеров признанию «Спутника V» в ВОЗ

Новости. Общество
19:30, 02 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты.

Все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом пишет РИА Новости.

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины „Спутник V“ полностью услышана. <…> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги», — сказал он.

По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для «дальнейшей работы» препятствий нет. Они встречались вчера.

Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.

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