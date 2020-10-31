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Глава Минзрава Карелии: Сейчас у нас все инфекции смешались – старая коронавирусная, новая коронавирусная, ОРВИ, грипп, риновирус

Новости. Общество
14:32, 01 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, какова на самом деле обстановка с коронавирусом и чего ждать жителям республики в связи с ростом заболеваемости.

- Начиная с весны, в ходе прямых линий мы не раз предупреждали, что в осенний период ждем пик заболеваемости, - сказал Охлопков. - Это связано с тем, что есть старая коронавирусная инфекция, и ее вспышка, как правило, приходится на октябрь, ноябрь, декабрь, и новая, которая является изолятом старой. Это одного рода вирусы, с похожими свойствами, и такое свойство, как сезонность, никуда не исчезает. Новый коронавирус тоже сезонен. У нас из года в год пики заболеваемости приходятся на осенний период. Поэтому весной и летом мы говорили, что с тревогой ждем осень, так как эпидемия новой коронавирусной инфекции будет осложняться сопутствующими патологиями и инфекциями. Сейчас у нас все инфекции смешались – старая коронавирусная, новая коронавирусная, ОРВИ, грипп, риновирус и т.д. Это все циркулирует одновременно и может встречаться у одного и того же человека. Опасность смешанной инфекции в том, что человек заболевает сразу несколькими вирусами, и новым коронавирусом в том числе. Мы выявляем COVID-19, а у больного может быть еще много других инфекций и сопутствующих заболеваний.

Почему люди так по-разному реагируют на новую коронавирусную инфекцию?

Какова реальная ситуация со свободными местами в ковид-центрах?

Насколько велика вероятность введения в Карелии всеобщего карантина? – читайте ответы на эти и другие вопросы в большом интервью в главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

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