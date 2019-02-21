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Новости. Криминал
11:48, 21 Февраля 2019
фото: Следком Карелии

Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

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Руководитель МВД по Карелии Дмитрий Сергеев в четверг на заседании Законодательного собрания впервые прокомментировал убийства двух девушек в Петрозаводске, которые были совершены в сентябре 2018 года.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан и арестован. Он дал признательные показания. Преступления вызвали большой общественный резонанс.

"Это, наверное, самый неудобный вопрос (от депутатов), но я на него отвечу. Данные преступления имели большой общественный резонанс в СМИ. Мы из этого сделали выводы, усилен ведомственный надзор как со своей стороны, так и со стороны прокуратуры", - сказал Дмитрий Сергеев.

По его мнению, преступления были совершены с элементами зашифровки. Злоумышленник менял одежду и др.

"Сотрудники уголовного розыска сработали профессионально, в кратчайшие сроки, как нами была получена оперативная информация, данное лицо было задержано. То, что предшествовало этому, думаю, правовую оценку даст Следственный комитет. Мы со своей стороны провели служебную проверку. Объективно, все сотрудники, которые причастны, включая их руководителей, в этой служебной проверке были отмечены. Результаты служебной проверки направлены в Следственный комитет, процессуальные решения остаются за ним", - добавил министр.

 

 

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