Глава МВД считает критерием качества подготовки водителей количество попыток сдать на права

Качество подготовки водителей в автошколах России оставляет желать лучшего.
Как сообщают «Ведомости», об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД.
«Качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. В 2020 году лишь каждый четвертый из обучавшихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет», — сказал он.
По словам Колокольцева, за последние 10 лет в ДТП погибли более 200 000 человек, а свыше 2 млн получили ранения. Министр отметил, что примерно 75% из них — люди трудоспособного возраста.
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