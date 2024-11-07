Глава Олонецкого района вручил ключи от квартиры матери участника СВО

Людмила Ильинична ждала своей очереди на переселение в рамках адресной программы переселения из аварийного жилья.

Глава Олонецкого района Вадим Мурый вручил ключи от новой квартиры матери участника специальной военной операции, сообщили в официальном паблике Олонецкого района.

Людмила Ильинична, мама погибшего бойца, ждала своей очереди на переселение в рамках адресной программы переселения из аварийного жилья.

Теперь женщина будет жить в благоустроенной двухкомнатной квартире в Олонце, общая площадь квартиры — 41 кв. м. B квартире выполнен косметический ремонт.

Мать бойца выразила руководству района и региона благодарность за оказанную поддержку.

Ее сын 8 сентября 2023 года ушел добровольцем-контрактником в ряды Российской армии и принимал участие в специальной военной операции на Донбассе. Погиб Александр 28 ноября 2023 года. Указом президента России от 3 января 2024 года Кудин Александр Николаевич был награжден Орденом мужества посмертно.