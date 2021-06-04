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Глава Петрозаводска: «Городское имущество быстро приходит в негодность»

Новости. Общество
13:29, 05 Июня 2021
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

Глава Петрозаводска Владимир Любарский посетовал на вандализм жителей города, которые разрушают и портят надписями городское имущество.

Об этом написал на своей странице Вконтакте.

«Друзья, многие из вас сообщают о сломанных объектах городской инфраструктуры, непривлекательных граффити на домах, разбитых остановках и скамейках. К сожалению, наше с вами общее городское имущество быстро приходит в негодность не только в отдаленных районах, но и в самом центре», — написал Любарский.

Он пообещал, что власти будут приводить в порядок внешний вид города и разместил фотоа недавно отремонтированной остановки на проспекте Ленина.

Фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

«Надеюсь, чистой и аккуратной она простоит долго. Понимаем, что на фоне тех проблем, что мы имеем в городе, это очень мало. На том же проспекте Ленина ещё есть остановки, внешний вид которых оставляет желать лучшего. В любом случае, под лежачий камень вода не течёт, продолжаем работать», — добавил глава города.

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Комментарии

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Zim
2021-06-05 15:59:05
«Надеюсь, чистой и аккуратной она простоит долго».
А что есть основания для надежды? Патриотический уровень культуры населения и «нашей молодежи» растёт семимильными шагами?
Kon
2021-06-05 14:46:36
Еще быстрее в негодность приходит власть. Не успел ею стать а уже в негодных. Новый мэр большой спец по пиару.
кир
2021-06-05 14:16:56
Баба Валя законы не может сделать, потому что бездарная, - сказал кот.
Урбанист
2021-06-05 14:06:02
Навальнята гадят
Juniper59
2021-06-05 15:17:11
Урбанист, да нет. Гадят те, кто сначала возомнил себя "мыздесьвластью", потом "театральнымикритиками", потом "урбанистами". А, да - ещё юнипер95 завёлся, очень забавно. Но ничего другого и не остаётся, когда своего лица нет.
Культура нужна. А культура не воспитывается генерацией троллей в соцсетях.
кир
2021-06-05 16:11:59
Juniper59, не болтай чепухой. У всех есть своё лицо и надо уметь его видеть в разных образах. Это ему не дано, - сказал прозорливый кот. У него нет творчества и образного мышления.
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