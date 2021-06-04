Глава Петрозаводска: «Городское имущество быстро приходит в негодность»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский посетовал на вандализм жителей города, которые разрушают и портят надписями городское имущество.

Об этом написал на своей странице Вконтакте.

«Друзья, многие из вас сообщают о сломанных объектах городской инфраструктуры, непривлекательных граффити на домах, разбитых остановках и скамейках. К сожалению, наше с вами общее городское имущество быстро приходит в негодность не только в отдаленных районах, но и в самом центре», — написал Любарский.

Он пообещал, что власти будут приводить в порядок внешний вид города и разместил фотоа недавно отремонтированной остановки на проспекте Ленина.

Фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

«Надеюсь, чистой и аккуратной она простоит долго. Понимаем, что на фоне тех проблем, что мы имеем в городе, это очень мало. На том же проспекте Ленина ещё есть остановки, внешний вид которых оставляет желать лучшего. В любом случае, под лежачий камень вода не течёт, продолжаем работать», — добавил глава города.