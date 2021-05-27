Глава Петрозаводска ответил подписчице стихами Маршака

В соцсетях мэр Петрозаводска Владимир Любарский ответил комментатору стихами.

Прочитав в соцсетях очередной пост главы Петрозаводска Владимира Любарского, горожанка поинтересовалась на странице у мэра: «Откуда у вас столько времени и дела делать, и в инете посты строчить, и комменты читать?»

На вопрос Владимир Любарский ответил подписчице словами Самуила Яковлевича Маршака.

«Ольга, мы знаем, время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым, вы наполняете его. Самуил Яковлевич Маршак».





Напомним, федеральный канал Mash показал, как новый глава Петрозаводска Владимир Любарский гоняет на электросамокате по городу.