Глава Петрозаводска показал на графике, как хорошо убирают город от снега

Владимир Любарский составил сравнительную таблицу, в которой показал, насколько изменилось качество уборки города от снега.

Как отметил на своей странице в соцсети Владимир Любарский, на прошлой неделе он рассказывал про зимнее содержание дорожной инфраструктуры. И сегодня вновь вернулся к этомувопросу.

По словам главы города, специалисты ЕДДС и администрации принимают от горожан множество обращений по различным вопросам. В зимний период на особом контроле – уборка города от снега. Большое число вопросов сейчас поступает именно по качеству уборки улиц и тротуаров от снега. От «Больницы скорой медицинской помощи» также приходя сообщения о случаях травматизма на улицах в связи с гололедом.

«Дополнительно к ежедневной оценке поступающей информации провели с коллегами анализ имеющейся статистики с учетом «острого» периода - когда город прошел первое испытание снегом, и сравнили с предыдущим годом. Для наглядности нанесли данные на диаграммы. Результат – это нисколько не повод для успокоения, скорее – помощь при оценке обстановки в целях принятия адекватных мер», - объяснил Любарский и сказал, что мониторинг и анализ поступающей информации продолжится.