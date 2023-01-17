Глава Петрозаводска попросил мэра Кургана помочь быстрее купить пескоразбрасыватель

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как помогает подрядчику купить новую уборочную технику на заводе в Кургане.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что по результатам совместных консультаций «Кондопожское ДРСУ» решило приобрести на заводе в Кургане дополнительную технику для уборки и посыпки тротуаров — комбинированную уборочную машину Р-С41R в комплекте с пескоразбрасывающим и поливочным оборудованием, отвалом и щеткой.

«С учетом того, что сроки поставки, предусмотренные договором, достаточно длительные, позвонил мэру Кургана Елене Вячеславовне Ситниковой — обещала переговорить с директором завода с тем, чтобы нам ускорили отгрузку и поставку. Курган — не близко, завтра, конечно, не ждем, но в любом случае простой человеческий контакт, как говорится, ускоряет иногда формальные процедуры, за что Елене Вячеславовне — большое спасибо», — рассказал Владимир Любарский.