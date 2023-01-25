Глава Петрозаводска предложил вспомнить о партизанах

Владимир Любарский рассказал о цикле публикаций про партизанское движение в Карелии.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети обратился к теме партизанского движения в Карелии, отметив, что считает ее важной.

«Друзья, наш Национальный архив начал цикл публикаций о партизанском движении в Карелии в годы войны. Считаю эту тему важной», — написал глава Петрозаводска.

Владимир Любарский напомнил о финской оккупации Карелии и предположил, что молодежь должна знать имена земляков — карельских партизан. Много сделавших для освобождения республики.

«Есть планы ближе к осени поучаствовать в поисковой экспедиции по этой теме», — поделился ожиданиями Владимир Любарский.