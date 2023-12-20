Глава Петрозаводска предложила ввести в новом году «список добрых дел»

Инна Колыхматова рассказала о неравнодушных и идейных людях города.

В личном профиле Инна Колыхматова рассказала об итогах 2023 года.



Мэр Петрозаводска отметила, что город сам по себе развиваться не может: основа его экономики — предприятия и организации различных форм собственности, в том числе частные. Именно они — источники налогов и занятости населения. Но есть еще и другая сторона, которая часто остается незамеченной.





По словам градоначальницы, в преддверии 320-летия Петрозаводска компания «Свой дом» привела в порядок набережную: обновлены фонтан Рождение Петрозаводска, колонны Ротонды, памятный знак к 100-летию Карелии, отремонтированы лестничные спуски к площадкам у воды, устроены дорожки к памятнику Михаилу Перхину и площадка у арт-объекта «Фоторамка». На Левашовском бульваре облачена в камень «народная тропа» от отеля «Космос» до ЗАГСа. Сделано все это безвозмездно — в рамках спонсорской помощи.





Таких примеров, признается Колыхматова, множество. «Бизнес, как правило, слышит наши просьбы и идет навстречу. Помощь поступает на решение простых и сложных задач».





После шторма на Онежской набережной часть блоков парапета были смещены или повреждены. Ремонтные работы провел Специализированный застройщик «Урбан Девелопмент» безвозмездно. Сбербанк и ВТБ оказывают поддержку многим образовательным, спортивным и социально направленным проектам. Благодаря спонсорской помощи «ПКС-Водоканал» восстановлена работа общественной бани в Соломенном, отремонтирован фонтан «Калевала» на Свердлова. Этим же предприятием совместно с МЧС Карелии городу оказана помощь в заливке катков, а сами достаточно трудоемкие работы выполнены активными горожанами.





Про неравнодушных и идейных людей остановлюсь отдельно. Например, Андрей Титов с товарищами активно занимается благоустройством парка Неглинский Берег. Многое в Петрозаводске делается с участием таких людей совершенно бескорыстно. И здесь ценно участие не словом, а делом.



«Любая помощь — большая или малая, от предприятий или от петрозаводчан — важна. Спасибо им за это! Думаю, имеет смысл начать вести в новом году некий „список добрых дел“. О его формате еще будем думать. Город и горожане должны знать имена тех, кто помогает делать Петрозаводск лучше. Начало уже положено!», — написала Инна Колыхматова.