Глава Петрозаводска раскрыл литературные пристрастия

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский сообщил, что не готов отказаться от «магии бумажных страниц».

Владимир Любарский рассказал в соцсети, что отправился в магазин за книгой «Петрозаводск Валерия Верхоглядова. Записки краеведа», которую намеревался подарить. Из магазина мэр города вышел с несколькими изданиями, которые были приобретены его семьей. Владимир Любарский опубликовал фото покупок.

«Из книжного магазина разве уйдёшь просто так? У меня не получается, вот у супруги и сына тоже не вышло. По две книги каждому досталось. Конечно, электронные книги наступают. Аудиокниги тоже не отстают. Но мое поколение все равно вряд ли откажется от магии бумажных страниц. И слава Богу!», — резюмировал Любарский.

Ранее сообщалось, как мэр Петрозаводска доплыл на каяке по Онежскому озеру до «острова одного дерева».