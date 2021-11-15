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Глава Петрозаводска рассказал, как задерживал, обыскивал и допрашивал наркодельцов

Новости. Общество
06:40, 07 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Мэр столицы Карелии Владимир Любарский вспомнил о службе в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В минувший понедельник, 6 декабря, в России отметили День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Глава Петрозаводска не прошел мимо этой даты, написав пост в социальных сетях о своей службе в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.


Владимир Любарский/ВК

«Друзья, 30 лет назад впервые в качестве самостоятельной службы в МВД было создано четвертое Бюро по контролю за оборотом наркотиков. В ОБНОН УВД города Петрозаводска, созданный по инициативе Игоря Борисовича Юнаша, я пришел 1 сентября 1996 года. И в первый же день попал на реализацию оперативного материала по сбыту наркотиков. Это была Древлянка. Внедренный в окружение сбытчика сотрудник ОБНОНа, снабженный радиомикрофоном, напевал «Если очень захотеть, можно в космос улететь». Связь была неустойчивая: то терялась, то пропадала. Но все получилось – закупка, задержание, обыск, еще один обыск и допросы, допросы, допросы…», - пишет Владимир Любарский.


Владимир Любарский/ВК

Мэр города отметил, от старшего опера городского ОБНОНа он прошел путь до заместителя начальника УБОП МВД Карелии.

«За это время как только не преобразовывали службу БНОН - то нас ликвидировали, то по новой возрождали. Рад, что все, наконец, устаканилось», - пишет глава столицы Карелии.


Владимир Любарский/ВК

Владимир Любарский поблагодарил всех, с кем когда-то работал, за совместную службу, и пожелал удачи тем, кто сейчас носит погоны.


Владимир Любарский/ВК

Напомним, 17 лет назад группировка «карловцев» предлагала Любарскому по 100 рублей за каждый грамм героина.

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