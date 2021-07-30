Глава Петрозаводска рассказал, как служил в ВДВ

Владимир Любарский сегодня отмечает День ВДВ.

На своей странице в соцсети Любарский написал, что сегодня, 2 августа, праздник тех, кто служил в воздушно-десантных войсках.

«В 1986 году меня распределили именно в это подразделение Советской армии. Сначала проходил службу в учебке в Литве, а затем перевели в 11 отдельный десантно-штурмовой батальон в город Могоча Читинской области, Забайкальский военный округ. Это были непростые два года, многому научившие», — признался глава города.

Также Владимир Любарский вспомнил, что учебная часть была в Гайжюнае, где снимался легендарный фильм «В зоне особого внимания» с Борисом Галкиным в главной роли.

«В начале фильма есть сцена, где беглые заключенные покупают водку в магазине — мимо этого магазина мы бегали на зарядку», — рассказал Любарский.

В Петрозаводске традиционно чествуют десантников в парках Мира и Лес Победы, где установлен целый комплекс мемориалов, посвященный ВДВ: памятник командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза Василию Маргелову, памятник боевой машине-десанта БМД-1, мемориал «Черный тюльпан», посвященный воинам-афганцам, памятник «Защитнику Отечества» и другие.