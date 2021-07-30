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Глава Петрозаводска рассказал, как служил в ВДВ

Новости. Общество
13:09, 02 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Владимир Любарский сегодня отмечает День ВДВ.

На своей странице в соцсети Любарский написал, что сегодня, 2 августа, праздник тех, кто служил в воздушно-десантных войсках.

«В 1986 году меня распределили именно в это подразделение Советской армии. Сначала проходил службу в учебке в Литве, а затем перевели в 11 отдельный десантно-штурмовой батальон в город Могоча Читинской области, Забайкальский военный округ. Это были непростые два года, многому научившие», — признался глава города.

Также Владимир Любарский вспомнил, что учебная часть была в Гайжюнае, где снимался легендарный фильм «В зоне особого внимания» с Борисом Галкиным в главной роли.

«В начале фильма есть сцена, где беглые заключенные покупают водку в магазине — мимо этого магазина мы бегали на зарядку», — рассказал Любарский.

В Петрозаводске традиционно чествуют десантников в парках Мира и Лес Победы, где установлен целый комплекс мемориалов, посвященный ВДВ: памятник командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза Василию Маргелову, памятник боевой машине-десанта БМД-1, мемориал «Черный тюльпан», посвященный воинам-афганцам, памятник «Защитнику Отечества» и другие.

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Комментарии

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наташка
2021-08-02 15:59:20
В фильме "бумер" дембелем не он снимался ?
Тимофей
2021-08-02 15:36:07
Не набрались бы с командиром дармовой чачи, благо фонтанов в городе нет , а так бы трындец комсомольцам .
наташка
2021-08-02 14:23:17
А он знает всякие приемчики ? Ну как каратисты типа ларина, чтобы один всех победить ?
Меркельман
2021-08-02 13:58:52
Про город когда? Кругом проблемы! А тут каяки да праздники!?!
David.
2021-08-02 13:37:22
Тут только подцензурные вещи можно написать...
театральный критик
2021-08-02 13:48:54
David., только тем, кто служил. Давидки, самуленки, леопольдьшки и прочие оффы идут мимо. Кто не понял, тот поймет :)
однозначно
2021-08-02 13:28:20
Короче, не участник. Лишь бы обозначиться красиво.
театральный критик
2021-08-02 13:17:00
А слабо вольдемару в фонтан нырнуть ? :)
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