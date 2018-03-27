Глава Петрозаводска рассказал о пользе тренировок по эвакуации

В учреждениях Петрозаводска в связи с трагедией в Кемерово пройдут внеплановые противопожарные тренировки, сообщила глава города Ирина Мирошник.

"Плановые эвакуационные учебы у нас во всех учреждениях и подведомственных организациях проводятся в соответствии с графиком, установленным Государственным пожарным надзором. Внеочередные учебы будут проведены в связи с произошедшей трагедией в Кемерово", - сказала градоначальница на встрече с журналистами, состоявшейся во вторник.

Отвечая на вопрос, можно ли считать такие тренировочные мероприятия эффективными, Ирина Мирошник сообщила:

"Я считаю, что даже при небрежном, может быть, отношении некоторых участников учебной тревоги, это все равно очень полезные действия".

"После каждой учебы разборы полетов происходят, и нужные выводы делаются", - добавила она.

При этом Мирошник подчеркнула, что обучать правилам поведения в чрезвычайной ситуации нужно не только население, но и персонал, ответственный за эвакуацию.

"Очень важно еще уделить внимание обучению персонала, ответственного за эвакуацию, потому что в таких критических ситуациях, сколько бы тренировок ни было, все равно людям свойственно теряться, и кто-то должен быть, кто поведет в правильном направлении, скомандует", - сказала глава города.

По ее словам, в учреждениях социальной сферы вопросы безопасности всегда находятся на контроле властей, при этом "выпадают коммерческие предприятия" - "не только торговые центры, но и спортивные объекты в рамках так называемых "надзорных каникул".

"У нас-то эта работа системная, постоянная, и так и должно быть не только по обеспечению мер пожарной безопасности, но и по правилам поведения в экстремальной ситуации, по организации эвакуации. А по событиям в Кемерово мы понимаем, что проблема была связана с тем, что эвакуация не была организована должным образом. Мы, со своей стороны, тоже будем детей обучать правилам поведения в местах массового скопления людей, вне своих образовательных организаций. Но это должно быть двустороннее движение", - сказала она.

"Как детям нужно вести себя при пожаре в любом месте, мы обучим. И методические рекомендации по этому поводу есть и дополняются постоянно, но рассчитываем на то, что обязанность по организации эвакуации, постоянным тренировкам и постоянном контроле возникнет и у коммерческих структур, в которых массово пребывает население. Я думаю, что сейчас и на федеральном уровне отреагируют с точки зрения корректировки законодательства", - добавила Ирина Мирошник.

Напомним, на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло более 60 человек. 28 марта объявлен в России днем траура.