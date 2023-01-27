Глава Петрозаводска рассказал об отце-блокаднике в годовщину освобождения Ленинграда (ФОТО)

В день 79 годовщины освобождения города на Неве от фашистской блокады отцу главы Петрозаводска исполнилось бы 87 лет.

В пятницу, 27 января, глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в социальной сети рассказал о 79 годовщине полного освобождения блокадного Ленинграда и о своем отце.



«Сегодня День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дата памятная для всей нашей страны. И сегодня же отцу исполнилось бы 87 лет… Батя тоже был блокадником, но так как по жизни он был большим молчуном, я мало что знал об этой странице его жизни, - рассказал глава города.



- Пожалуй, только то, что его и сестру – мою тетю вывезли из блокадного Ленинграда по той самой Дороге жизни.

Вообще вся наша семья по обеим линиям в нескольких поколениях – все были питерские. В домашней библиотеке особое место занимала суровая с виду книга с кратким названием, написанным как будто кровью, - «900 дней». Я рано ее прочел. Донимал отца вопросами, но ответы, как правило, были скупыми».



Поделился Любарский и своими детскими воспоминаниями, связанными с отцом.



«Помню, варил с отцом столярный клей для каких-то моих поделок.



- Папа, правда, что в блокаду ели этот клей? Он же так противно воняет!

- Правда, сынок…



Продолжения не следовало, отец умолкал. И еще хлебных крошек он на столе не оставлял, соберет ладошкой – и в рот», - сообщил Любарский.







Напомним, 27 января 1944 года в Ленинграде был произведен салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня.









