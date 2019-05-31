Глава Петрозаводска: Решение о переименовании улицы Энгельса может быть пересмотрено

Ирина Мирошник встретилась с представителем горожан, выступающих за возвращение Петербургской улице прежнего названия.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник не исключила возможности возвращения прежнего названия части бывшей улицы Энгельса, которая в конце прошло года была переименована в улицу Петербургскую. Как сообщили в администрации карельской столицы, эта тема обсуждалась сегодня на встрече Ирины Мирошник с Тамарой Ольхиной, представителем жильцов одного из домов на бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

По словам главы Петрозаводска, городскими властями были соблюдены все необходимые процедуры при принятии постановления о переименовании улицы. Однако в случае, если жильцы улицы категорически против, решение может быть пересмотрено.

Напомним, с инициативой переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе.