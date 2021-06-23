Глава Петрозаводска в стихах заявил о решении проблем защитников Тропы Ивана-Царевича

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в районе Тропы Ивана-Царевича не будет проложена дорога, против которой выступали местные жители.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети после визита на территорию объекта и общения с инициативной группой горожан.

«Пусть Иван-Царевич спит спокойно,

Создан там, друзья, проект достойный:

Родничок „Лягушка“, парк, дорожка -

Пусть и не доделаны немножко.

Но уже приносят радость людям.

Резюме — дороги здесь не будет!», — заявил Любарский.

Глава Петрозаводска пояснил, что вопрос строительства дороги в районе благоустроенной Тропы Ивана-Царевича снят.

«Говорили о возможном появлении там дороги. Да, в Генплане она значилась. Да, развитие транспортной сети города должно быть поступательным и разумным. Но правда здесь на стороне жителей. Инициативное участие горожан в обустройстве своего района и своего комфорта крайне важно и ставить его под сомнение нецелесообразно. Поэтому вопрос перспективного строительства дороги снят. Транспортную доступность в будущем будет обеспечивать Оборонная улица. А над развитием парковой зоны подумаем вместе с жителями», — заключил он.

Ранее жители Петрозаводска узнали о планах проложить по Тропе Ивана-Царевича автотрассу и вырубить ближайший лес. Горожане потребовали пресечь строительство дороги и вырубку деревьев в их районе.

Парк Ивана-Царевича — городская территория с вело-пешеходной дорожкой, благоустроенной по программе поддержки местных инициатив граждан. Доля софинансирования горожан, по данным инициативной группы, составила 172460 рублей. Затем данная территория была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением бюджетных средств.