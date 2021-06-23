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Глава Петрозаводска в стихах заявил о решении проблем защитников Тропы Ивана-Царевича

Новости. Общество
14:22, 24 Июня 2021

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в районе Тропы Ивана-Царевича не будет проложена дорога, против которой выступали местные жители.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети после визита на территорию объекта и общения с инициативной группой горожан.

«Пусть Иван-Царевич спит спокойно,
Создан там, друзья, проект достойный:
Родничок „Лягушка“, парк, дорожка -
Пусть и не доделаны немножко.
Но уже приносят радость людям.
Резюме — дороги здесь не будет!», — заявил Любарский.

Глава Петрозаводска пояснил, что вопрос строительства дороги в районе благоустроенной Тропы Ивана-Царевича снят.

«Говорили о возможном появлении там дороги. Да, в Генплане она значилась. Да, развитие транспортной сети города должно быть поступательным и разумным. Но правда здесь на стороне жителей. Инициативное участие горожан в обустройстве своего района и своего комфорта крайне важно и ставить его под сомнение нецелесообразно. Поэтому вопрос перспективного строительства дороги снят. Транспортную доступность в будущем будет обеспечивать Оборонная улица. А над развитием парковой зоны подумаем вместе с жителями», — заключил он.

Ранее жители Петрозаводска узнали о планах проложить по Тропе Ивана-Царевича автотрассу и вырубить ближайший лес. Горожане потребовали пресечь строительство дороги и вырубку деревьев в их районе.

Парк Ивана-Царевича — городская территория с вело-пешеходной дорожкой, благоустроенной по программе поддержки местных инициатив граждан. Доля софинансирования горожан, по данным инициативной группы, составила 172460 рублей. Затем данная территория была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением бюджетных средств.

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Комментарии

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елпидифор
2021-06-24 15:52:49

Ну гений у нас явился чистого слога, растроган:
"Родничок, Лягушка“, парк, дорожка - Пусть и не доделаны немножко". Прям пушкинский "стих" из пособия, которое написал незабвенный Остап Бендер:
"Цветет урюк под грохот дней, Дрожит зарей кишлак.
А средь арыков и аллей идет гулять ишак".
Кто есмь имиджмейкер нового мэра, отзовитесь! Пока вы его образ рисуете как мужика в семейных трусах на тропе сказочного Ивана, он долго не проходит.
театральный критик
2021-06-24 15:10:24
Самокат выгуливают
Изя
2021-06-24 15:24:46
театральный критик, самокат пройдёт . тропинка позволяет ))
off
2021-06-24 14:36:03
Протестуны заранее об этом знали, поистерили и теперь запишут в свои победы :)
Изя
2021-06-24 15:26:01
off, самокат мэра катят что ли ???))
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