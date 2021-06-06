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Жители Петрозаводска боятся, что по Тропе Ивана-Царевича проложат автотрассу

Новости. Общество
12:39, 07 Июня 2021
фото: Тропа Ивана Царевича / ВК

Горожане получили информацию о том, что на месте Тропы Ивана-Царевича будет проложена автомобильная дорога, а ближайший лес подвергнется вырубкам.

Жители Петрозаводска готовят обращение в  электронную приемную администрации города с требованием пресечь возможность строительства дороги и вырубки деревьев в районе Тропы Ивана-Царевича. Об этом сообщается в паблике инициативной группы в соцсети.

«Инициативной группе стало известно, что в последней версии презентуемого подрядчиком Генерального плана Петрозаводска, который в декабре 2020 года глава города назвала „зеленым“, на месте Тропы Ивана-Царевича планируется строительство автодороги, а судя по расположению этой дороги, потребуется также и вырубка леса (от дома 11 до планируемого Древлянского шоссе)», — говорится в сообщении.

Авторы заявления утверждают, что место отдыха может пострадать во время строительства в их районе новой улицы, которая расположится в секторе от ул. Древлянское шоссе до ул. Попова. Горожане требуют не допустить разрушения Тропы Ивана-Царевича, исключив строительство новой улицы.

«Если построенная в том числе по инициативе населения аллея Тропа Ивана-Царевича пострадает, это подорвет доверие населения к федеральным целевым программам», — говорится в заявлении представителей инициативной группы.

Горожане намерены направить документ главе Петрозаводска, а также в адрес комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генплан города.

Парк Ивана-Царевича — городская территория с вело-пешеходной дорожкой, благоустроенной по программе поддержки местных инициатив граждан. Доля софинансирования горожан, по данным инициативной группы, составила 172460 рублей. Затем данная территория была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением бюджетных средств.

Ранее горожане жаловались, что подрядчик не может качественно и в срок выполнить работы на Тропе Ивана-Царевича.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-07 14:12:48
Понаехали всякие и указывают. Псин им своих видите ли негде вугуливать блохастых. Улице быть ! Широкой и просторной. :)
David.
2021-06-07 14:09:26
Сами в гетто залезли, а теперь протестуют. Раньше надо было думать!
театральный критик
2021-06-07 13:45:28
Горожане устали от протестунов.
Os
2021-06-07 13:41:23
Там по генплану дорога должна быть, просто вряд ли скоро ее построят. Так что тропа это временно, но надолго.
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