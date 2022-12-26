Глава Петрозаводска Владимир Любарский подвел итоги 2022 года

Мэр города рассказал о главных событиях уходящего года.

Несмотря на спецоперацию и санкции, которые повлияли на многие аспекты в нашей жизни, в Петрозаводске в этом году произошли изменения, от которых зависит будущее города. В 2022 году были приняты изменения в Генплан, стартовали транспортная реформа и программа комплексного развития Октябрьского района. При этом продолжались работы по реализации различных проектов по благоустройству. Но все ли планы города удалось воплотить в реальность? И как эту работу оценивают власти столицы Карелии? Об этом читайте в интервью с главой Петрозаводска Владимиром Любарским «Трудный год движения вперед».