Глава поселения в Карелии обманом обеспечила подруге новую квартиру и предстала перед судом

Глава сельского поселения в Беломорском районе заплатит 100 тысяч рублей за махинации с аварийным жилищным фондом, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд признал виновной бывшую главу муниципального образования в Беломорском районе — она была уличена в использовании служебных полномочий в корыстных целях.

Следствие установило, что в 2017 году подсудимая, будучи в тот момент главой администрации Летнереческого сельского поселения, направила в Минстрой Карелии сведения о гражданах, которых необходимо расселить из аварийного жилищного фонда, и включила в этот список свою знакомую, незаконно зарегистрировавшуюся в аварийном доме. В итоге женщина получила в Петрозаводске новую квартиру для переселенцев из аварийного жилья.

В результате действий подсудимой республиканскому бюджету был нанесен ущерб в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Суд признал бывшую главу поселения виновной и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Квартира была возвращена в пользование администрации муниципального образования.

Приговор суда не вступил в законную силу.