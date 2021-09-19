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Глава поселения в Карелии обманом обеспечила подруге новую квартиру и предстала перед судом

Новости. Криминал
08:20, 21 Сентября 2021
фото: © Столица на Онего

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Глава сельского поселения в Беломорском районе заплатит 100 тысяч рублей за махинации с аварийным жилищным фондом, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд признал виновной бывшую главу муниципального образования в Беломорском районе — она была уличена в использовании служебных полномочий в корыстных целях.

Следствие установило, что в 2017 году подсудимая, будучи в тот момент главой администрации Летнереческого сельского поселения, направила в Минстрой Карелии сведения о гражданах, которых необходимо расселить из аварийного жилищного фонда, и включила в этот список свою знакомую, незаконно зарегистрировавшуюся в аварийном доме. В итоге женщина получила в Петрозаводске новую квартиру для переселенцев из аварийного жилья.

В результате действий подсудимой республиканскому бюджету был нанесен ущерб в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Суд признал бывшую главу поселения виновной и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Квартира была возвращена в пользование администрации муниципального образования.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-09-21 09:23:17
Тоже из команды ))) :)
Виктор
2021-09-21 08:29:23
Еще раз. Жилье предоставлено по договору социального найма (в пользование). Откуда тогда ущерб бюджету в 1,7 млн.руб.?
Гость
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