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Глава поселения в Карелии просит родителей не давать детям ружья, чтобы они не стреляли по фонарям

Новости. Общество
14:55, 17 Сентября 2020
фото: © torange.biz
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Глава Куркиекского сельского поселения ответила местным жителям на критику из-за состояния уличного освещения в поселках.

В паблике "ЛахденпохьЯ-Навсегда!" разметили обращение главы Куркиекского сельского поселения Галины Валовой, которая решила объясниться с земляками после критики в соцсетях в свой адрес из-за состояния уличного освещения.

"ЛЮДИ-и-и, что же вы злые то такие? Администрация поселения закупила 55 дорогостоящих светодиодных фонарей, и всё лето сторонней организацией ведутся работы по демонтажу старых фонарей и установке новых. В процессе замены обнаружено большое количество снятых перегоревших фонарей со следами стрельбы по ним. Родители! Когда вы покупаете своему чаду ружье, неплохо бы сначала узнать цель покупки", - пишет глава поселения.

Валова отметила, что сегодня освещение включено в поселках Алхо, Ласанен, Терву, Хухтерву, в Куркиеки по улице Совхозная.

"После установки светильников по улице Пролетарская она была готова для включения, но дети срезали провода и розетки на здании, находящемся на стадионе. Розетки уже отремонтировали, и Пролетарская подключена", - сообщила Галина Леонидовна.

Глава поселения попросила местных жителей больше не писать, что взбредет в голову, а посмотреть вокруг себя: скосить траву у своих домов, убрать мусор в своих дворах, разобрать свои аварийные постройки, построитьи септики для себя, не складировать свой строительный мусор вокруг мусорных бачков.

"Как видите, у "головы" очень много вопросов к вам всем", - подытожила глава поселения.

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Комментарии

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2020-09-17 15:10:38
Заголовок огонь. :) Типа Индейцы в городе !
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