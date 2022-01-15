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Глава поселения в Карелии: В амбулатории вакцина от коронавируса сдохла

Новости. Общество
08:43, 16 Января 2022
фото: pixabay

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Глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафронова рассказала, что происходит в поселке, который уже сутки живет без электричества.

На своей странице в соцсети Ирина Сафронова написала: «Вепсское поселение целые сутки без электричества! В амбулатории вакцина от коронавируса сдохла, пожилые и младенцы без света и еды, в домах холод, никому нет дела».

Ранее Ирина Сафронова была возмущена нашествием «диких туристов», которые облюбовали побережье в районе вепсского села Шелтозеро. Глава поселения требовала организовать круглосуточное дежурство на подъездах к Онежскому озеру, так как приезжие жгли костры, устанавливали мобильные бани, не соблюдали ковидных ограничений.

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Комментарии

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Вася
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Вася
2022-01-16 09:20:29
Наконец то построили Северный поток
Олег
2022-01-16 09:10:20
Ирина - один из немногих Глав поселений, которая действительно переживает, работает 24x7 ради людей своего поселения! Вепскому поселению очень повезло! Вот такие нужны Республике руководители - думающие не только о себе.
А у нас получается, как в басне у Крылова - "А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!"
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