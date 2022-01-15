Глава поселения в Карелии: В амбулатории вакцина от коронавируса сдохла

Глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафронова рассказала, что происходит в поселке, который уже сутки живет без электричества.

На своей странице в соцсети Ирина Сафронова написала: «Вепсское поселение целые сутки без электричества! В амбулатории вакцина от коронавируса сдохла, пожилые и младенцы без света и еды, в домах холод, никому нет дела».

Ранее Ирина Сафронова была возмущена нашествием «диких туристов», которые облюбовали побережье в районе вепсского села Шелтозеро. Глава поселения требовала организовать круглосуточное дежурство на подъездах к Онежскому озеру, так как приезжие жгли костры, устанавливали мобильные бани, не соблюдали ковидных ограничений.