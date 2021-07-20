Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»

Руководитель Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова призвала республиканские власти организовать круглосуточное дежурство на подъезде к Онежскому озеру.

Возмущение главы муниципального образования вызвали «дикие туристы», которые облюбовали побережье в районе вепсского села Шелтозеро.

«На территории поселения около 300 человек неорганизованных туристов из разных регионов в лесном фонде жгут костры, установлены мобильные бани. Очень много детей, никто не соблюдает ковидных ограничений. Это просто ужас что творится!», – написала Ирина Сафонова на свой странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что сейчас в Карелии горят тысячи гектаров леса, а ежедневное количество выявляемых случаев коронавируса составляет около двух сотен человек