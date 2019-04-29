Глава Прионежского района призвал жителей не волноваться по вопросу строительства мусорного комплекса в Заозерье

Жители Заозерья обеспокоены появившейся информацией о предполагаемом создании мусороперерабатывающего комплекса на их территории.

На брифинге в правительстве Карелии директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов заявил, что региональный оператор ищет варианты размещения мусорного полигона и комплекса сортировки отходов вблизи города Петрозаводска.

В администрации Прионежского района прошло оперативное совещание с участием районного руководителя Вадима Сухарева и главы Заозерья Татьяны Шалапановой.

"На сегодня не принято никаких решений, повода для волнений нет. Известно, что карельский региональный оператор по сбору ТКО сейчас только ведет переговоры с Северной экологической финансовой корпорацией (НЭФКО), обсуждает вопрос с переводом участков земли из лесного фонда в земли, предназначенные под нужды промышленности. И всё это пока только на уровне консультаций", - пояснил Сухарев.

По его словам, без общественных слушаний, без согласования с поселениями в Прионежском районе не начнется никакого строительства мусороперерабатывающего или мусоросортировочного комплекса.

"Я думаю, мы такого не допустим, да и такое просто невозможно", - заявил глава района.

Он добавил, что, по его мнению, в Заозерье невозможно разместить подобный комплекс по ряду причин, в том числе из-за требований экологического и водоохранного законодательства.