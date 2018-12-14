Глава Прионежского района Вадим Сухарев рассказал, почему хорошо иметь домик в деревне

Гость рубрики "Кофе со сливками" - Вадим Сухарев, настоящий деревенский житель и глава Прионежского района.

Год назад Вадим Сухарев стал главой Деревянского сельского поселения, а затем возглавил и весь Прионежский район Карелии. Судьба словно готовила его к этому много лет. В 2004 году Вадим Сухарев – горожанин до мозга костей, неожиданно для родных и знакомых продал квартиру в Петрозаводске и купил обычный сельский дом в Деревянном. Начал растить на участке картошку и повел детей в поселковый детский сад. Вот уже 15 лет он - принципиальный деревенский житель, который ни за что не променяет свой нынешний быт на городской.

Конечно, мы поговорили о том, как хорошо иметь домик в деревне. А еще о самых острых проблемах Прионежья и буднях главы, который без конца мотается по району.

Подробнее – в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".