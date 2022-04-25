Глава района Карелии ответил на сбор подписей за его отставку

Глава Пудожского муниципального район Карелии Андрей Ладыгин заявил, что не собирается уходить со своего поста, несмотря на сбор подписей за его отставку.

Он написал об этом на своей странице Вконтакте

«В эти дни идёт много информации от „личностей“ определенного круга по поводу моего увольнения. Я официально заявляю, что на сегодняшний день нахожусь в должности главы Пудожского муниципального района-главы администрации. Мой отпуск закончился 29 апреля», — написал Ладыгин.

Ранее инициативная группа жителей района начала сбор подписей под обращением к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой об отставке Ладыгина. Авторы обращения считают, что руководитель района не справляется со своими обязанностями.