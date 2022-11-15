Глава районной администрации в Карелии нашел в лесу странные грибы

Руководитель администрации Сортавальского района Леонид Гулевич сходил на "тихую охоту" в ноябре.

Леонид Гулевич поделился со своими подписчиками в соцсети фото грибов, которые он нашел в лесу.

«„Какие грибы в ноябре?!“ — спросите вы. „Самые настоящие!“ — отвечу я вам. Не являюсь любителем тихой охоты. Но, взяв пару дней отпуска, с удовольствием бродил сегодня по лесу. Попались необычные, на мой взгляд, грибы… Подскажите, что это за чудо и с чем его едят?» — пишет глава администрации Сортавальского района.

Подписчики Гулевича предложили сразу три варианта ответа. Кто-то считает, это вешенки, а кто-то признал в грибах зимние опята. Некоторые же настаивают на том, что странные грибы — это поганки и есть их не стоит.

Ранее сообщалось, жители Карелии собирают грибы из-под снега.