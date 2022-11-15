Глава райцентра Карелии сделал два фото заката над Ладогой – теперь думает

Глава администрации Сортавальского района Карелии Леонид Гулевич показал два разных фото заката над Ладогой, которые сделал с разницей в 5 минут.
На своей странице в соцсети глава администрации Сортавальского района Карелии Леонид Гулевич опубликовал две фотографии заката над Ладогой. Два кадра сделаны с разницей в 5 минут, но они совершенно разные.
«Между этими фотографиями разница в 5 минут. Так быстро меняются великолепные закаты над Ладогой», - написал Леонид Гулевич.
Теперь глава райцентра не может решить, какое фото лучше.
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