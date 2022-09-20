Глава российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста

По словам режиссера, руководство Киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии.
Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай покидает пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар». Об этом режиссер сказал во вторник ТАСС.
Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение, что «президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии».
По словам Чухрая, он направил письмо членам Российского оскаровского комитета. В нем, в частности, говорится, что «руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии «Оскар». Это, как считает режиссер, «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».
«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме. Павел Чухрай добавил, что также членам Оскаровского комитета свое письмо направил и режиссер Николай Досталь. В его обращении режиссер указал, что он «полностью поддерживает» председателя комитета. «Выхожу из состава данной комиссии», — заявил Досталь.
На сайте Киноакадемии сообщается, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», известной также как Российский оскаровский комитет. В 2021 году этот комитет возглавил Павел Чухрай. Ранее источник ТАСС сообщал, что в длинный список фильмов, которые могли претендовать на выдвижение на «Оскар» от России, вошли 122 фильма.
ТАСС запросил комментарий Киноакадемии.
Письмо Павла Чухрая членам Российского оскаровского комитета:
«Уважаемые члены оскаровской комиссии,
Сегодня вечером от корреспондента ТАСС я узнал, что руководство Российской киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии «Оскар». Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно.
Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации.
С уважением ко всем вам, пожалуй, кроме пары человек, желаю самого лучшего в наше непростое время».
Российский оскаровский комитет должен был осенью 2022 года выдвинуть от страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако мнения кинематографистов разделились: член комитета Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что делать это бессмысленно.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание