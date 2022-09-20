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Глава российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста

Новости. Общество
20:30, 27 Сентября 2022
фото: © rg.ru

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По словам режиссера, руководство Киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии.

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай покидает пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар». Об этом режиссер сказал во вторник ТАСС.

Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение, что «президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии».

По словам Чухрая, он направил письмо членам Российского оскаровского комитета. В нем, в частности, говорится, что «руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии «Оскар». Это, как считает режиссер, «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме. Павел Чухрай добавил, что также членам Оскаровского комитета свое письмо направил и режиссер Николай Досталь. В его обращении режиссер указал, что он «полностью поддерживает» председателя комитета. «Выхожу из состава данной комиссии», — заявил Досталь.

 

На сайте Киноакадемии сообщается, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», известной также как Российский оскаровский комитет. В 2021 году этот комитет возглавил Павел Чухрай. Ранее источник ТАСС сообщал, что в длинный список фильмов, которые могли претендовать на выдвижение на «Оскар» от России, вошли 122 фильма.

ТАСС запросил комментарий Киноакадемии.

Письмо Павла Чухрая членам Российского оскаровского комитета:

«Уважаемые члены оскаровской комиссии,

Сегодня вечером от корреспондента ТАСС я узнал, что руководство Российской киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии «Оскар». Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно.

Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации.

С уважением ко всем вам, пожалуй, кроме пары человек, желаю самого лучшего в наше непростое время».

Российский оскаровский комитет должен был осенью 2022 года выдвинуть от страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако мнения кинематографистов разделились: член комитета Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что делать это бессмысленно.

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